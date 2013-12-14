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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 14 декабря 2013
Ганновер-96
14.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Нюрнберг
60'
Л. Биттенкурт
87'
М. Диуф
90+2'
М. Диуф
30'
А. Глоушек
38'
Й. Дрмич
41'
П. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
ГОЛ! 3:3!
М. Диуф
90'
+2
Желтая карточка
Л. Андреасен
90'
+1
88'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 2:3!
М. Диуф
Пас отдал
В. Сулеймани
87'
Замена
К. Пандер
️️️️
Э. Приб
81'
76'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
Замена
В. Сулеймани
️️️️
А. Собич
74'
72'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Й. Дрмич
ГОЛ! 1:3!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
С. Хусти
60'
48'
Желтая карточка
А. Глоушек
46'
Желтая карточка
Э. Погатец
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Шмидебах
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
П. Нильссон
Пас отдал
М. Платтенхардт
Желтая карточка
Л. Штиндль
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Кийотаке
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Глоушек
Пас отдал
М. Хасебе
Желтая карточка
С. Хусти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Ганновер-96
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
6
Марсело
26
Сане
2
Сакаи
9
Хусти
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
13
Штиндль
9
Собич
92
Диуф
3-2-1-1-2
1
Шефер
14
Глоушек
4
Нильссон
2
Погатец
22
Чендлер
21
Платтенхардт
8
Франтц
10
Кийотаке
18
Дрмич
10
Гинчек
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
24
Шмидебах
9
Собич
38
Сулеймани
38
Сулеймани
9
Собич
7
Приб
24
Пандер
24
Пандер
7
Приб
18
Дрмич
8
Фойлнер
8
Фойлнер
18
Дрмич
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
0
Константин Фури
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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