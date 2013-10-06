Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 06 октября 2013
Нюрнберг
06.10.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Гамбург
17'
Р. ван дер Ваарт
60'
П. Ласогга
63'
П. Ласогга
67'
П. Ласогга
74'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Гамбург
85'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
81'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Э. Погатец
76'
74'
ГОЛ! 0:5!
Т. Арслан
Замена
Н. Штарк
️️️️
Х. Кийотаке
73'
67'
ГОЛ! 0:4!
П. Ласогга
Замена
М. Фойлнер
️️️️
М. Франтц
66'
63'
ГОЛ! 0:3!
П. Ласогга
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
61'
Замена
М. Байстер
️️️️
Ж. Зуа
60'
ГОЛ! 0:2!
П. Ласогга
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Шефер
4
Нильссон
14
Глоушек
2
Погатец
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
10
Кийотаке
18
Дрмич
17
Пекхарт
3-4-1-2
15
Адлер
5
Джуру
16
Вестерманн
4
Та
10
Чалханоглу
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
10
Ласогга
10
Кийотаке
4
Штарк
4
Штарк
10
Кийотаке
8
Франтц
8
Фойлнер
8
Фойлнер
8
Франтц
30
Арслан
8
Ирачек
8
Ирачек
30
Арслан
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
19
Зуа
9
Байстер
9
Байстер
19
Зуа
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+