Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Матийя Шпичич
Статистика
Матийя Шпичич - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1988 (38), Загреб
#33 | Защитник
175 см | 71 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
28
2
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 1
25.05.2013
Салют
1' - 38'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0 : 1
20.05.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Cибирь
1 : 1
14.05.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
06.05.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 0
30.04.2013
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Новокузнецк
1 : 0
23.04.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 3
13.04.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Урал
5 : 2
08.04.2013
Cибирь
1' - 90'
61'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 2
01.04.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.03.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Уфа
1 : 1
11.03.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 65'
65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
2 : 0
06.11.2012
Сочи
1' - 90'
22'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 2
31.10.2012
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
15.10.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
08.10.2012
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
01.10.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
21.09.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
1 : 2
17.09.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
1 : 3
10.09.2012
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
0 : 0
06.09.2012
Cибирь
1' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Cибирь
0 : 1
17.08.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 3
13.08.2012
Cибирь
32' - 90'
33'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3 : 2
31.07.2012
Cибирь
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 0
23.07.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 1
16.07.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Салют
1 : 2
10.07.2012
Cибирь
1' - 90'
Главные новости
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
1
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
1
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+