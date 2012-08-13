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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 13 августа 2012
Балтика
13.08.2012, понедельник, 21:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 3
Завершен
Cибирь
42'
М. Астафьев
67'
А. Медведев
81'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
Замена
Д. Ткебучава
️️️️
Д. Сысуев
88'
87'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Медведев
Желтая карточка
Д. Джатиев
84'
83'
Замена
М. Бркляча
️️️️
А. Кульчий
81'
ГОЛ! 0:3!
А. Медведев
78'
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
А. Шубладзе
️️️️
М. Рытов
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Медведев
Замена
Д. Джатиев
️️️️
В. Каленкович
65'
Желтая карточка
Д. Сысуев
60'
Желтая карточка
В. Крючков
58'
57'
Желтая карточка
А. Медведев
Желтая карточка
Д. Стоцкий
56'
53'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Шевченко
50'
Вторая желтая
А. Гладышев
45'
+1
Желтая карточка
А. Гладышев
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
33'
Желтая карточка
М. Шпичич
32'
Замена
М. Шпичич
️️️️
А. Ходырев
Желтая карточка
Г. Чиркин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
24
Александр Кульчий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
5
Алексей Гладышев
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
4-3-1-2
1
Колинько
89
Стоцкий
55
Крючков
3
Плопа
4
Рытов
93
Каленкович
8
Чиркин
27
Игнатьев
32
Левшин
17
Гацко
8
Сысуев
4-3-3
78
Макаров
24
Кульчий
21
Ходырев
4
Халиуллин
5
Головатенко
8
Макаренко
4
Астафьев
14
Алундерис
13
Медведев
5
Гладышев
99
Шевченко
93
Каленкович
12
Джатиев
12
Джатиев
93
Каленкович
4
Рытов
88
Шубладзе
88
Шубладзе
4
Рытов
8
Сысуев
9
Ткебучава
9
Ткебучава
8
Сысуев
21
Ходырев
33
Шпичич
33
Шпичич
21
Ходырев
13
Медведев
32
Скороходов
32
Скороходов
13
Медведев
99
Шевченко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
99
Шевченко
24
Кульчий
93
Бркляча
93
Бркляча
24
Кульчий
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
14
Евгений Конюхов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Cибирь
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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Cибирь
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