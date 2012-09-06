Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 06 сентября 2012
Шинник
06.09.2012, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
90'
+1
Замена
А. Ходырев
️️️️
М. Шпичич
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Нежелев
89'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Валикаев
86'
84'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Медведев
81'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Шевченко
Замена
Е. Ятченко
️️️️
К. Скрыльников
81'
70'
Замена
Л. Зуев
️️️️
М. Бркляча
Желтая карточка
А. Алхазов
63'
62'
Желтая карточка
М. Шпичич
Желтая карточка
А. Ндри
54'
53'
Желтая карточка
М. Астафьев
37'
Желтая карточка
А. Кабанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЦЗ
80
Игорь Климов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
33
Ламанж
21
Катынсус
7
Нежелев
2
Ндри
13
Белецкий
5
Валикаев
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
13
Алхазов
4-3-3
78
Макаров
80
Климов
4
Халиуллин
14
Алундерис
33
Шпичич
4
Астафьев
29
Кабанов
5
Гладышев
99
Шевченко
13
Медведев
93
Бркляча
36
Скрыльников
97
Ятченко
97
Ятченко
36
Скрыльников
5
Валикаев
56
Гриднев
56
Гриднев
5
Валикаев
7
Нежелев
30
Дудченко
30
Дудченко
7
Нежелев
33
Шпичич
21
Ходырев
21
Ходырев
33
Шпичич
93
Бркляча
23
Зуев
23
Зуев
93
Бркляча
99
Шевченко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
99
Шевченко
13
Медведев
7
Беляев
7
Беляев
13
Медведев
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Cибирь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Cибирь
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+