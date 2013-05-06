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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Cибирь
Спартак-Нальчик - Cибирь: обзор матча 06 мая 2013
Спартак-Нальчик
06.05.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
53'
А. Медведев
87'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Cибирь
Замена
Р. Абазов
️️️️
А. Аверьянов
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Аверьянов
87'
82'
Замена
А. Дудолев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
К. Андрес Руа Флорес
️️️️
Р. Концедалов
80'
77'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Кабанов
55'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
53'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
46'
33'
Желтая карточка
А. Гладышев
30'
Желтая карточка
Т. Выходил
15'
Желтая карточка
В. Рыжков
Желтая карточка
К. Суслов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Cибирь
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
2
Засеев
26
Чернышов
91
Суслов
11
Аверьянов
37
Чеботару
11
Концедалов
14
Коронов
13
Медведев
19
Гошоков
3-5-1-1
16
Малофеев
33
Шпичич
4
Выходил
5
Головатенко
32
Скороходов
29
Кабанов
28
Рыжков
8
Макаренко
5
Гладышев
99
Житнев
99
Шевченко
11
Аверьянов
57
Абазов
57
Абазов
11
Аверьянов
11
Концедалов
53
Руа Флорес
53
Руа Флорес
11
Концедалов
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
32
Скороходов
18
Дудолев
18
Дудолев
32
Скороходов
29
Кабанов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
29
Кабанов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Cибирь
35
Тимур Ханиев
ВР
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
35
Тимур Ханиев
ВР
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Cибирь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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