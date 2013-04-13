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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 13 апреля 2013
Cибирь
13.04.2013, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 3
Завершен
Енисей
21'
А. Базанов
25'
А. Базанов
27'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
82'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Базанов
81'
Желтая карточка
В. Пьянченко
79'
Замена
Е. Круг
️️️️
В. Лешонок
78'
Желтая карточка
А. Кучук
Желтая карточка
Л. Зуев
75'
72'
Замена
А. Кучук
️️️️
О. Лайзанс
Замена
Л. Зуев
️️️️
Р. Халиуллин
70'
59'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Л. Буш
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Житнев
57'
Желтая карточка
И. Шевченко
53'
Желтая карточка
А. Гладышев
48'
Замена
А. Кабанов
️️️️
В. Рыжков
39'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Запрудских
36'
27'
ГОЛ! 0:3!
В. Чадов
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Базанов
Пас отдал
Л. Буш
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-4-1
16
Малофеев
68
Запрудских
4
Выходил
4
Халиуллин
33
Шпичич
5
Головатенко
32
Скороходов
99
Житнев
28
Рыжков
8
Макаренко
99
Шевченко
4-1-2-1-2
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
4
Никитин
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
9
Лешонок
7
Буш
11
Базанов
15
Чадов
68
Запрудских
5
Гладышев
5
Гладышев
68
Запрудских
28
Рыжков
29
Кабанов
29
Кабанов
28
Рыжков
4
Халиуллин
23
Зуев
23
Зуев
4
Халиуллин
99
Житнев
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Житнев
14
Лайзанс
30
Кучук
30
Кучук
14
Лайзанс
9
Лешонок
18
Круг
18
Круг
9
Лешонок
7
Буш
7
Пьянченко
7
Пьянченко
7
Буш
11
Базанов
10
Алиев
10
Алиев
11
Базанов
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
25
Илья Трунин
ВР
31
Федор Дьяченко
ВР
16
Сергей Бородин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Cибирь - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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