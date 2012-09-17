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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 17 сентября 2012
Енисей
17.09.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
17'
А. Базанов
13'
А. Кульчий
80'
А. Кульчий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
90'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Р. Халиуллин
85'
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Медведев
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Б. Абдулфаттах
84'
Замена
Р. Сурнев
️️️️
О. Кожанов
82'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
О. Лайзанс
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Кульчий
Замена
В. Чадов
️️️️
С. Алексеев
76'
72'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
И. Шевченко
71'
Желтая карточка
Д. Скороходов
69'
Красная карточка
Е. Зиновьев
46'
Замена
И. Климов
️️️️
М. Бркляча
36'
Желтая карточка
В. Алундерис
20'
Желтая карточка
А. Макаренко
ГОЛ! 1:1!
А. Базанов
17'
Желтая карточка
И. Шабаев
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Кульчий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
14
Олег Лайзанс
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
9
Владимир Лешонок
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
52
Евгений Зиновьев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
4-1-2-3
16
Бородин
5
Абдулфаттах
4
Никитин
27
Лебамба
22
Шабаев
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
9
Лешонок
11
Базанов
20
Кожанов
27
Алексеев
4-3-3
78
Макаров
5
Головатенко
4
Халиуллин
14
Алундерис
33
Шпичич
8
Макаренко
24
Кульчий
52
Зиновьев
93
Бркляча
99
Шевченко
13
Медведев
14
Лайзанс
7
Пьянченко
7
Пьянченко
14
Лайзанс
20
Кожанов
2
Сурнев
2
Сурнев
20
Кожанов
5
Абдулфаттах
93
Роденков
93
Роденков
5
Абдулфаттах
27
Алексеев
15
Чадов
15
Чадов
27
Алексеев
93
Бркляча
80
Климов
80
Климов
93
Бркляча
13
Медведев
29
Кабанов
29
Кабанов
13
Медведев
4
Халиуллин
7
Беляев
7
Беляев
4
Халиуллин
99
Шевченко
9
Пошкус
9
Пошкус
99
Шевченко
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
27
Павел Рожков
ОП
79
Александр Плотников
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
79
Александр Плотников
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Cибирь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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