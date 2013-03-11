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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Cибирь
Уфа - Cибирь: обзор матча 11 марта 2013
Уфа
11.03.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
25'
Д. Карлос
20'
В. Головатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Cибирь
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Михеев
84'
79'
Замена
М. Житнев
️️️️
И. Шевченко
68'
Замена
В. Рыжков
️️️️
Д. Скороходов
46'
Замена
Е. Малофеев
️️️️
И. Трунин
Красная карточка
М. Маркосов
45'
44'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
Виллиам
40'
Желтая карточка
М. Попов
34'
26'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:1!
Д. Карлос
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Головатенко
Желтая карточка
М. Барановский
19'
16'
Красная карточка
М. Бркляча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-1-5-1
16
Барановский
85
Попов
36
Грачев
35
Гультяев
13
Засеев
20
Войдель
6
Виллиам
5
Валикаев
90
Михеев
11
Карлос
9
Маркосов
3-2-3-2
25
Трунин
21
Ходырев
4
Халиуллин
80
Климов
5
Головатенко
33
Шпичич
52
Зиновьев
8
Макаренко
32
Скороходов
93
Бркляча
99
Шевченко
90
Михеев
85
Голубов
85
Голубов
90
Михеев
25
Трунин
16
Малофеев
16
Малофеев
25
Трунин
32
Скороходов
28
Рыжков
28
Рыжков
32
Скороходов
99
Шевченко
99
Житнев
99
Житнев
99
Шевченко
52
Зиновьев
7
Беляев
7
Беляев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Уфа
Cибирь
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Cибирь
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
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