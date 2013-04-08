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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Cибирь
Урал - Cибирь: обзор матча 08 апреля 2013
Урал
08.04.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
5 : 2
Завершен
Cибирь
5'
Э. Манучарян (П)
16'
Э. Манучарян
25'
Э. Манучарян (П)
80'
С. Гогниев
88'
Г. Асеведо
49'
И. Шевченко
61'
М. Шпичич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Cибирь
ГОЛ! 5:2!
Г. Асеведо
88'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Герк
83'
ГОЛ! 4:2!
С. Гогниев
80'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Чухлей
76'
61'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Шпичич
Желтая карточка
С. Гогниев
60'
Замена
А. Щаницин
️️️️
Н. Сафрониди
57'
56'
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Житнев
49'
ГОЛ! 3:1!
И. Шевченко
Замена
С. Гогниев
️️️️
Э. Манучарян
46'
36'
Замена
В. Запрудских
️️️️
Р. Беляев
25'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Манучарян
25'
ГОЛ! 2:0!
Э. Манучарян
16'
6'
Замена
Т. Выходил
️️️️
В. Рыжков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Манучарян
5'
3'
Красная карточка
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Cибирь
31
Федор Дьяченко
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
3-3-3-1
22
Кот
70
Сафрониди
34
Тумасян
16
Вьештица
7
Данцев
25
Бочков
20
Чухлей
8
Герк
14
Семакин
7
Берхамов
10
Манучарян
4-4-2
16
Малофеев
5
Головатенко
80
Климов
4
Халиуллин
33
Шпичич
8
Макаренко
28
Рыжков
99
Житнев
5
Гладышев
7
Беляев
99
Шевченко
70
Сафрониди
13
Щаницин
13
Щаницин
70
Сафрониди
8
Герк
30
Асеведо
30
Асеведо
8
Герк
20
Чухлей
10
Лунгу
10
Лунгу
20
Чухлей
10
Манучарян
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Манучарян
7
Беляев
68
Запрудских
68
Запрудских
7
Беляев
28
Рыжков
4
Выходил
4
Выходил
28
Рыжков
99
Житнев
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Житнев
Остались в запасе
Урал
Cибирь
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
31
Федор Дьяченко
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Cибирь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Манеж «Урал»
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