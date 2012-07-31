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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Cибирь
Сочи - Cибирь: обзор матча 31 июля 2012
Сочи
31.07.2012, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
5'
А. Мязин
15'
А. Мязин (П)
64'
М. Андреев
22'
А. Макаренко
86'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Cибирь
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Мязин
90'
+1
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Медведев
83'
Вторая желтая
И. Климов
81'
Пенальти не реализован!
А. Медведев
Желтая карточка
А. Мязин
78'
72'
Желтая карточка
И. Климов
69'
Замена
А. Ходырев
️️️️
А. Макаренко
68'
Замена
М. Бркляча
️️️️
М. Шпичич
ГОЛ! 3:1!
М. Андреев
64'
58'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
И. Шевченко
33'
Желтая карточка
А. Кульчий
Желтая карточка
М. Ершов
28'
22'
ГОЛ! 2:1!
А. Макаренко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мязин
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кульчий
ЦЗ
33
Матийя Шпичич
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
18
Александр Круподер
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
15
Ершов
3
Сурков
24
Тарасюк
11
Кирсанов
10
Матрахов
10
Козлов
3
Костин
7
Хотов
77
Андреев
87
Мязин
4-4-2
78
Макаров
33
Шпичич
80
Климов
24
Кульчий
5
Головатенко
52
Зиновьев
8
Макаренко
4
Астафьев
14
Алундерис
13
Медведев
99
Шевченко
87
Мязин
10
Сушкин
10
Сушкин
87
Мязин
8
Макаренко
21
Ходырев
21
Ходырев
8
Макаренко
99
Шевченко
9
Пошкус
9
Пошкус
99
Шевченко
33
Шпичич
93
Бркляча
93
Бркляча
33
Шпичич
Остались в запасе
Сочи
Cибирь
27
Андрей Арлашин
ЦП
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
27
Андрей Арлашин
ЦП
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Сочи - Cибирь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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