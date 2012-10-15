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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Cибирь
Торпедо - Cибирь: обзор матча 15 октября 2012
Торпедо
15.10.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
62'
Д. Кортава
51'
Р. Пошкус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Cибирь
81'
Замена
И. Логуа
️️️️
М. Астафьев
Замена
Д. Большаков
️️️️
Д. Бояринцев
80'
79'
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Медведев
68'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Кортава
62'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Молодцов
59'
Замена
Д. Кортава
️️️️
И. Новосельцев
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пошкус
45'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
И. Шевченко
Желтая карточка
В. Шумейко
24'
Желтая карточка
Д. Бояринцев
17'
16'
Желтая карточка
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
87
Иван Родин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
14
Видас Алундерис
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
3-2-4-1
56
Довбня
6
Шумейко
19
Пономарев
99
Новосельцев
8
Тесак
27
Молодцов
87
Родин
18
Газинский
20
Стеклов
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
3-5-2
78
Макаров
80
Климов
4
Халиуллин
33
Шпичич
4
Астафьев
5
Гладышев
24
Кульчий
8
Макаренко
14
Алундерис
99
Шевченко
13
Медведев
27
Молодцов
44
Самсонов
44
Самсонов
27
Молодцов
7
Бояринцев
9
Большаков
9
Большаков
7
Бояринцев
99
Новосельцев
34
Кортава
34
Кортава
99
Новосельцев
4
Астафьев
7
Логуа
7
Логуа
4
Астафьев
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
13
Медведев
29
Кабанов
29
Кабанов
13
Медведев
99
Шевченко
9
Пошкус
9
Пошкус
99
Шевченко
Остались в запасе
Торпедо
Cибирь
18
Максим Федоров
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Федоров
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Торпедо - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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