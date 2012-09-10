Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Урал
Cибирь - Урал: обзор матча 10 сентября 2012
Cибирь
10.09.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 3
Завершен
Урал
71'
А. Медведев
5'
М. Вьештица
20'
С. Гогниев
42'
М. Вьештица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Урал
87'
Желтая карточка
М. Бирюков
86'
Желтая карточка
И. Кот
81'
Красная карточка
А. Чухлей
Желтая карточка
Р. Халиуллин
78'
Замена
И. Логуа
️️️️
Р. Халиуллин
78'
76'
Замена
А. Чухлей
️️️️
Н. Сафрониди
73'
Вторая желтая
И. Дранников
ГОЛ! 1:3!
А. Медведев
71'
Замена
А. Кабанов
️️️️
М. Бркляча
69'
68'
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Кобялко
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Шевченко
62'
59'
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:3!
М. Вьештица
Пас отдал
Н. Сафрониди
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Гогниев
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Вьештица
Пас отдал
Н. Сафрониди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
14
Видас Алундерис
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Урал
70
Александр Котляров
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
45
Денис Матюгин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-3-3
78
Макаров
33
Шпичич
14
Алундерис
4
Халиуллин
80
Климов
5
Гладышев
8
Макаренко
4
Астафьев
99
Шевченко
93
Бркляча
13
Медведев
3-3-1-2
22
Кот
29
Мельник
16
Вьештица
25
Ревякин
4
Дранников
25
Бочков
7
Данцев
13
Щаницин
22
Кобялко
2
Гогниев
4
Халиуллин
7
Логуа
7
Логуа
4
Халиуллин
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
93
Бркляча
29
Кабанов
29
Кабанов
93
Бркляча
99
Шевченко
7
Беляев
7
Беляев
99
Шевченко
70
Сафрониди
20
Чухлей
20
Чухлей
70
Сафрониди
22
Кобялко
17
Бирюков
17
Бирюков
22
Кобялко
Остались в запасе
Cибирь
Урал
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Cибирь - Урал
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Урал
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+