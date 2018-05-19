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Жилль Суну
Статистика
Жилль Суну - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1991 (35), Шатору
#91 | Нападающий
180 см
Франция | Того
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
5
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2 : 1
19.05.2018
Анжер
Был в запасе
48'
Франция. Лига 1, 37 тур
Анжер
0 : 2
12.05.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
2 : 0
21.04.2018
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
13.04.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3 : 0
17.03.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 1
14.03.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0 : 0
10.03.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
3 : 0
03.03.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0 : 4
10.02.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
2 : 1
03.02.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 0
27.01.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
20.01.2018
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
3 : 1
17.01.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 1
14.01.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2 : 1
20.12.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 0
17.12.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1 : 1
09.12.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3 : 0
25.11.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
18.11.2017
Анжер
Был в запасе
89'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
0 : 5
04.11.2017
ПСЖ
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2 : 2
28.10.2017
Анжер
Был в запасе
76'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 1
21.10.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 2
14.10.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
3 : 3
01.10.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
2 : 2
22.09.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 1
17.09.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 1
10.09.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
27.08.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1 : 1
20.08.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
0 : 2
12.08.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
2 : 2
06.08.2017
Бордо
1' - 58'
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