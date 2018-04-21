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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 21 апреля 2018
Тулуза
21.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
42'
Я. Саного
60'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Анжер
78'
Желтая карточка
Т. Туре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Градель
60'
52'
Желтая карточка
Б. Сантамария
ГОЛ! 1:0!
Я. Саного
Пас отдал
М. Градель
42'
Желтая карточка
Я. Саного
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
6
Диоп
29
Мубандже
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
18
Каюзак
16
Имбула
10
Градель
9
Саного
9
Делор
4-1-2-1-2
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
8
Оньянге
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
91
Суну
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Тулуза - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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