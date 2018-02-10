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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 10 февраля 2018
Анжер
10.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 4
Завершен
Монако
10'
Л. Бутель (АГ)
30'
С. Йоветич
65'
С. Йоветич
71'
А. Раджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
71'
ГОЛ! 0:4!
А. Раджи
Пас отдал
Ю. Тилеманс
65'
ГОЛ! 0:3!
С. Йоветич
Пас отдал
Т. Лемар
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Дьякаби
Желтая карточка
Р. Томас
13'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Бутель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
30
Сейду Си
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-4-1
16
Бутель
21
Эндрю
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
8
Оньянге
10
Фульини
9
Экамби
4-1-2-2-1
30
Си
19
Сидибе
21
Жемерсон
24
Раджи
15
Глик
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
27
Дьякаби
9
Йоветич
Остались в запасе
Анжер
Монако
1
Матье Мишель
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
18
Тома Лемар
АП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Анжер - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
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