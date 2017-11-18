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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 18 ноября 2017
Генгам
18.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
14'
А. Камара
23'
Й. Эндрю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Анжер
89'
Желтая карточка
Ж. Суну
Вторая желтая
Л. До
61'
58'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
53'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
Ф. Табану
43'
Желтая карточка
М. Тюрам
26'
23'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эндрю
Пас отдал
К. Токо Экамби
17'
Желтая карточка
М. Павлович
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
Ф. Табану
14'
Желтая карточка
Л. До
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-1-3-3
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
7
Мартинс Перейра
8
До
9
Камара
17
Дидо
27
Табану
7
Бриан
93
Салибу
9
Тюрам
4-3-1-2
1
Мишель
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
21
Эндрю
2
Кулибали
19
Тарат
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
27
Кривелли
Остались в запасе
Генгам
Анжер
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Генгам - Анжер
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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