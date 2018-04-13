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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 13 апреля 2018
Анжер
13.04.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
84'
А. Фульини
67'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
Желтая карточка
Б. Гийом
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Плеа
ГОЛ! 1:1!
А. Фульини
84'
77'
Желтая карточка
В. Бенитес
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
38'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
8
Оньянге
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
4-3-1-2
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
6
Марлон
23
Ле Марша
33
Лис-Мелу
61
Тамез
14
Сери
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
14
Плеа
Остались в запасе
Анжер
Ницца
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Анжер - Ницца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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