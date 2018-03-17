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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Кан
Анжер - Кан: обзор матча 17 марта 2018
Анжер
17.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Кан
10'
Ф. Тайт
43'
К. Токо Экамби
74'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Кан
Желтая карточка
Б. Гийом
78'
ГОЛ! 3:0!
П. Оньянге
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ф. Тайт
43'
14'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
11'
Желтая карточка
Р. Веркутр
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
К. Токо Экамби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
20
Ян Репас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
8
Оньянге
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
4-1-4-1
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
4
Джику
8
Питерс
15
Айт Беннассер
4
Диоманд
11
Бесса
25
Фере
20
Репас
18
Сантини
Остались в запасе
Анжер
Кан
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Анжер - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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