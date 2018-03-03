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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Генгам
Анжер - Генгам: обзор матча 03 марта 2018
Анжер
03.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
1'
Ф. Тайт
89'
К. Токо Экамби
90+4'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Генгам
ГОЛ! 3:0!
И. Траоре
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
89'
6'
Желтая карточка
Э. Дидо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
П. Капелле
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-1-3-1-1
16
Бутель
8
Траоре
4
Павлович
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
11
Рен-Аделед
29
Тайт
9
Экамби
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
5
Ребошу
8
До
19
Гренье
17
Дидо
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
Остались в запасе
Анжер
Генгам
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Анжер - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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