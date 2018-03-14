Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 14 марта 2018
ПСЖ
14.03.2018, среда, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
12'
К. Мбаппе
25'
К. Мбаппе
75'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
80'
Желтая карточка
Р. Томас
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ф. Тайт
Желтая карточка
Д. Алвес
57'
33'
Желтая карточка
А. Бамба
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Курзава
25'
Красная карточка
Т. Мотта
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
3
Курзава
3
Силва
3
Кимпембе
10
Алвес
8
Мотта
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-1-2-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
29
Кулибали
6
Мангани
29
Тайт
17
Кеткеофомфоне
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
ПСЖ
Анжер
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+