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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 04 ноября 2017
Анжер
04.11.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
5'
К. Мбаппе
14'
Ю. Дракслер
30'
Э. Кавани
60'
Э. Кавани
84'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
П. Кимпембе
84'
ГОЛ! 0:5!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Моура
80'
Желтая карточка
М. Верратти
75'
Желтая карточка
К. Мбаппе
60'
ГОЛ! 0:4!
Э. Кавани
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Ж. Суну
41'
30'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
14'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Д. Алвес
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мишель
11
Сисс
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
7
Сантамария
15
Мансе
6
Мангани
29
Тайт
91
Суну
9
Экамби
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Силва
3
Кимпембе
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
15
Пасторе
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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