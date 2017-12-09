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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 09 декабря 2017
Анжер
09.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
56'
К. Токо Экамби
51'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монпелье
Желтая карточка
М. Павлович
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Б. Гийом
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Мбенза
Желтая карточка
И. Траоре
32'
Желтая карточка
П. Капелле
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Летеллье
21
Эндрю
29
Томас
8
Траоре
4
Павлович
15
Мансе
15
Капелле
29
Тайт
9
Гийом
9
Экамби
17
Кеткеофомфоне
3-4-1-1
23
Леком
20
Агилар
3
Мендеш
4
Хилтон
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
21
Руссийон
7
Мбенза
29
Нинга
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Анжер - Монпелье
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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