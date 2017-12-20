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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Дижон
Анжер - Дижон: обзор матча 20 декабря 2017
Анжер
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
43'
К. Токо Экамби
55'
К. Токо Экамби (П)
7'
Н. Слити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Дижон
90'
+1
Красная карточка
А. Ланг
90'
+1
Желтая карточка
А. Ланг
Желтая карточка
Т. Мангани
79'
61'
Желтая карточка
А. Ланг
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Токо Экамби
55'
54'
Желтая карточка
Шека
Желтая карточка
А. Фульини
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
43'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
32'
24'
Желтая карточка
У. Саид
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Слити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Шека
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Лоик Пуе
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
4-4-2
30
Летеллье
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
15
Мансе
15
Капелле
19
Тарат
10
Фульини
6
Мангани
9
Экамби
27
Кривелли
4-3-1-2
30
Рейне
19
Розье
25
Бука
26
Ланг
3
Джилободжи
8
Шека
17
Абид
23
Слити
7
Саммаритано
22
Саид
9
Жанно
Остались в запасе
Анжер
Дижон
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Анжер - Дижон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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