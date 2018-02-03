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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 03 февраля 2018
Монпелье
03.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
42'
П. Ласн
71'
И. Мбенза
20'
К. Токо Экамби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
75'
Желтая карточка
И. Траоре
ГОЛ! 2:1!
И. Мбенза
71'
ГОЛ! 1:1!
П. Ласн
Пас отдал
К. Долли
42'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Токо Экамби
5'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
3-4-2-1
23
Леком
3
Конгре
31
Коцца
3
Мендеш
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
20
Мукиэле
20
Долли
93
Иконе
19
Камара
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
8
Оньянге
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монпелье - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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