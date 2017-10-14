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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Анжер
Кан - Анжер: обзор матча 14 октября 2017
Кан
14.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
49'
К. Токо Экамби
59'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Анжер
75'
Желтая карточка
А. Фульини
Желтая карточка
С. Питерс
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Фульини
Пас отдал
К. Токо Экамби
58'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
И. Траоре
32'
Желтая карточка
Ф. Тайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-1-3-3
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
25
Фере
20
Репас
35
Н'Кололо
23
Роделен
20
Базиль
11
Мбенг
4-3-1-2
1
Мишель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
6
Мангани
19
Тарат
15
Капелле
29
Тайт
9
Экамби
27
Кривелли
Остались в запасе
Кан
Анжер
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Антони Мандре
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Кан - Анжер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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