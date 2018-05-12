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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 12 мая 2018
Анжер
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Нант
50'
Л. Лима
61'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Нант
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Кулибали
Пас отдал
Н. Паллуа
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лима
4'
Желтая карточка
К. Джиджи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
8
Оньянге
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
4-1-3-2
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
26
Джиджи
5
Паллуа
6
Лима
7
Туре
21
Ронжье
21
Крхин
8
Мутуссами
22
Сала
17
Кулибали
Остались в запасе
Анжер
Нант
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Анжер - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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