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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 14 января 2018
Лион
14.01.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
47'
Н. Фекир
14'
К. Токо Экамби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
84'
Вторая желтая
Ф. Тайт
Желтая карточка
Рафаэл
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Корне
47'
45'
+2
Желтая карточка
А. Фульини
39'
Желтая карточка
А. Бамба
37'
Желтая карточка
Ф. Тайт
Желтая карточка
Л. Тусар
22'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Токо Экамби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
21
Маршал
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
70
Корне
10
Фекир
9
Маолида
10
Депай
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Лион
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лион - Анжер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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