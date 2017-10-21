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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Тулуза
Анжер - Тулуза: обзор матча 21 октября 2017
Анжер
21.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
38'
И. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Тулуза
90'
+1
Желтая карточка
А. Лафон
Желтая карточка
Й. Эндрю
74'
Желтая карточка
Э. Кривелли
71'
68'
Желтая карточка
Сомалья
60'
Желтая карточка
Ж. Имбула
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Диоп
Пас отдал
А. Бли
20'
Желтая карточка
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
29
Алексис Бли
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
4-4-2
1
Мишель
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
15
Мансе
15
Капелле
10
Фульини
19
Тарат
6
Мангани
27
Кривелли
9
Экамби
3-4-2-1
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
29
Бли
4
Силла
16
Имбула
7
Сомалья
9
Делор
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Анжер - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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