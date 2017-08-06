Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 06 августа 2017
Анжер
06.08.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
11'
А. Фульини
88'
Б. Гийом
27'
Ю. Санкаре
53'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
Желтая карточка
К. Токо Экамби
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 2:2!
Б. Гийом
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Камано
83'
Замена
Т. Туре
️️️️
Малком
76'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
А. Менди
Замена
М. Павлович
️️️️
И. Траоре
75'
Желтая карточка
Ф. Тайт
73'
70'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Кулибали
67'
Желтая карточка
П. Капелле
63'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Ж. Суну
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Менди
Пас отдал
Малком
27'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Ф. Камано
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
Пас отдал
Б. Гийом
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-1-4-2
30
Летеллье
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
2
Кулибали
9
Гийом
91
Суну
2-4-2-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
28
Тулалан
21
Лерагер
23
Вада
13
Санкаре
10
Малком
40
Камано
12
Пелленар
19
Менди
2
Кулибали
29
Тайт
29
Тайт
2
Кулибали
8
Траоре
4
Павлович
4
Павлович
8
Траоре
91
Суну
9
Экамби
9
Экамби
91
Суну
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
10
Малком
14
Туре
14
Туре
10
Малком
19
Менди
9
Лаборд
9
Лаборд
19
Менди
Остались в запасе
Анжер
Бордо
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Анжер - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Бордо
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+