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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 10 марта 2018
Бордо
10.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
3-3-1-2
56
Костиль
29
Пундж
44
Байссе
20
Сабали
21
Лерагер
18
Плашил
8
Мейте
10
Малком
12
де Превилль
9
Лаборд
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
21
Эндрю
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
10
Фульини
8
Оньянге
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Бордо
Анжер
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Бордо - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
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