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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Анжер
Дижон - Анжер: обзор матча 19 мая 2018
Дижон
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
22'
П. Капелле (АГ)
75'
Ж. Таварес
53'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Анжер
ГОЛ! 2:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
Н. Слити
75'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
К. Токо Экамби
48'
Желтая карточка
Ж. Суну
Желтая карточка
Р. Амалфитано
45'
+2
28'
Желтая карточка
М. Павлович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Капелле
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Дижон
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
3-2-2-1-1
30
Рейне
4
Ямбере
3
Джилободжи
27
Варро
4
Хаддади
19
Розье
23
Слити
20
Амалфитано
22
Чан Хун
11
Таварес
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
7
Сантамария
29
Кулибали
11
Рен-Аделед
15
Капелле
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Дижон
Анжер
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
Главный тренер
Давид Линарес
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Томас Туре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Дижон - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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