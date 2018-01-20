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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 20 января 2018
Ренн
20.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
84'
Б. Бурижо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Анжер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бурижо
84'
75'
Желтая карточка
Й. Эндрю
43'
Желтая карточка
Т. Мангани
39'
Вторая желтая
П. Оньянге
31'
Желтая карточка
П. Оньянге
Желтая карточка
Х. Траоре
25'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
8'
Желтая карточка
Б. Андре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
4-3-1-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
24
Бааль
23
Наньон
14
Траоре
21
Андре
27
Бурижо
19
Мубеле
7
Сарр
23
Эну
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
21
Эндрю
4
Павлович
8
Траоре
7
Сантамария
6
Мангани
8
Оньянге
15
Капелле
29
Тайт
91
Суну
Остались в запасе
Ренн
Анжер
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ренн - Анжер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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