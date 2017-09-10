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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 10 сентября 2017
Сент-Этьен
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
1'
Р. Кабелла
9'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
84'
Красная карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
Б. Дабо
62'
Красная карточка
В. Пажо
49'
Желтая карточка
В. Пажо
34'
11'
Желтая карточка
Й. Эндрю
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
8'
5'
Желтая карточка
Б. Сантамария
ГОЛ! 1:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
В. Пажо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
23
Эрнани
ЦП
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-3-1-2
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
24
Перрен
4
Лакруа
17
Джанко
6
Дабо
10
Диуссе
17
Пажо
5
Кабелла
99
Диони
17
Амума
3-1-3-2
30
Летеллье
25
Бамба
21
Эндрю
8
Траоре
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
9
Экамби
27
Кривелли
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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