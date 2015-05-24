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Александр Плотников
Статистика
Александр Плотников - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1979 (47), Ростов
#79 | Вратарь
190 см | 85 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
29
-36
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
3 : 1
24.05.2015
Химик
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
16.05.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
2 : 0
10.05.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
1 : 0
03.05.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сахалин
1 : 0
25.04.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
3 : 1
19.04.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 1
12.04.2015
Енисей
1' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
2 : 3
05.04.2015
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
0 : 1
22.03.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Анжи
5 : 1
18.03.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 1
14.03.2015
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
0 : 0
22.11.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 1
18.11.2014
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тосно
3 : 1
14.11.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
0 : 3
08.11.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химик
1 : 3
02.11.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 0
25.10.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
19.10.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
0 : 1
11.10.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
3 : 1
05.10.2014
Сахалин
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
1 : 0
30.09.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 1
20.09.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
0 : 0
13.09.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
1 : 0
07.09.2014
Волга
1' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2014
Енисей
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
17.08.2014
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
10.08.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
4 : 1
04.08.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
2 : 0
27.07.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 2
19.07.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Томь
0 : 2
12.07.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 2
06.07.2014
Сокол
1' - 90'
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