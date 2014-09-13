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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 13 сентября 2014
Волгарь
13.09.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Енисей
90'
+1
Пенальти не реализован!
А. Мануковский
Замена
Д. Кириленко
️️️️
Х. Байрамян
86'
84'
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
С. Терехов
83'
79'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Харитонов
Замена
А. Коломийченко
️️️️
О. Алейник
76'
70'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
И. Шабаев
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
67'
65'
Замена
В. Галыш
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
А. Жиров
47'
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Газзаев
46'
Желтая карточка
Б. Петрович
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
2
Жиров
71
Денисов
2
Догузов
34
Алейник
10
Лукьяновс
11
Петрович
10
Газзаев
19
Байрамян
13
Алхазов
3-2-4-1
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
18
Марущак
19
Гарбуз
8
Мануковский
27
Гаглоев
8
Иванов
83
Харитонов
23
Лескано
10
Газзаев
10
Букия
10
Букия
10
Газзаев
19
Байрамян
33
Кириленко
33
Кириленко
19
Байрамян
34
Алейник
15
Коломийченко
15
Коломийченко
34
Алейник
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
22
Шабаев
14
Лайзанс
14
Лайзанс
22
Шабаев
8
Иванов
88
Галыш
88
Галыш
8
Иванов
23
Лескано
20
Марков
20
Марков
23
Лескано
83
Харитонов
15
Чадов
15
Чадов
83
Харитонов
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
6
Константин Богдан
ЦЗ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Волгарь - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
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3 : 0
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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