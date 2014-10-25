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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 октября 2014
Енисей
25.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
А. Агапов
90'
+3
Замена
В. Кричмарь
️️️️
В. Никифоров
90'
+1
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Крючков
88'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Замена
А. Исаев
️️️️
О. Лайзанс
83'
Желтая карточка
Е. Марков
82'
73'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Гайдаш
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Галыш
60'
54'
Замена
Д. Чалов
️️️️
В. Плетин
52'
Красная карточка
К. Аладашвили
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Мануковский
40'
Желтая карточка
А. Мануковский
32'
Желтая карточка
И. Шабаев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-4-1-1
79
Плотников
19
Гарбуз
35
Гультяев
80
Качан
22
Шабаев
9
Лешонок
8
Мануковский
14
Лайзанс
83
Харитонов
88
Галыш
20
Марков
3-2-4
16
Агапов
5
Эдиев
55
Крючков
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
4
Рухаиа
13
Замалиев
19
Плетин
90
Гайдаш
14
Лайзанс
10
Исаев
10
Исаев
14
Лайзанс
8
Мануковский
27
Гаглоев
27
Гаглоев
8
Мануковский
88
Галыш
15
Чадов
15
Чадов
88
Галыш
10
Никифоров
28
Кричмарь
28
Кричмарь
10
Никифоров
19
Плетин
4
Чалов
4
Чалов
19
Плетин
90
Гайдаш
20
Кожанов
20
Кожанов
90
Гайдаш
55
Крючков
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
55
Крючков
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
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