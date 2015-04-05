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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 05 апреля 2015
Енисей
05.04.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 3
Завершен
Волгарь
43'
А. Харитонов
70'
Е. Качан
3'
И. Лукьяновс
50'
А. Алхазов
85'
С. Веркашанский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волгарь
90'
+2
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Алейник
90'
+1
Желтая карточка
С. Бучнев
Желтая карточка
Е. Качан
87'
85'
ГОЛ! 2:3!
С. Веркашанский
80'
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Харитонов
80'
Желтая карточка
В. Галыш
79'
79'
Замена
Б. Петрович
️️️️
Т. Букия
70'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
ГОЛ! 2:2!
Е. Качан
70'
Желтая карточка
А. Мануковский
63'
63'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Алиев
56'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Алхазов
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Чадов
46'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Е. Марков
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Харитонов
43'
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Лукьяновс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Волгарь
61
Иннокентий Колесов
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
4-4-2
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
9
Лешонок
10
Алиев
8
Мануковский
83
Харитонов
15
Чадов
20
Марков
4-4-1-1
71
Бучнев
7
Зураев
71
Денисов
2
Жиров
32
Терехов
10
Букия
33
Кренделев
10
Лукьяновс
34
Алейник
19
Байрамян
13
Алхазов
10
Алиев
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Алиев
83
Харитонов
63
Рыжов
63
Рыжов
83
Харитонов
20
Марков
14
Лайзанс
14
Лайзанс
20
Марков
15
Чадов
88
Галыш
88
Галыш
15
Чадов
19
Байрамян
33
Кириленко
33
Кириленко
19
Байрамян
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
34
Алейник
10
Газзаев
10
Газзаев
34
Алейник
10
Букия
11
Петрович
11
Петрович
10
Букия
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
1
Василий Азаров
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Владимир Ежуров
23
Сергей Зуйков
ПЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
1
Василий Азаров
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Волгарь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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