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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Енисей
Химик - Енисей: обзор матча 02 ноября 2014
Химик
02.11.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 3
Завершен
Енисей
68'
П. Карасев (П)
3'
Е. Марков
45+1'
О. Лайзанс
74'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Енисей
87'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Марков
78'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Исаев
74'
ГОЛ! 1:3!
Е. Марков
Замена
В. Ильин
️️️️
П. Карасев
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Карасев
68'
66'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Харитонов
60'
Замена
А. Исаев
️️️️
Е. Иванов
Замена
С. Квасов
️️️️
И. Звягин
55'
53'
Желтая карточка
О. Лайзанс
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Лебамба
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
О. Лайзанс
Желтая карточка
И. Столбовой
40'
Желтая карточка
М. Тагилов
30'
29'
Желтая карточка
И. Гультяев
3'
ГОЛ! 0:1!
Е. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-3-1-2
40
Божович
3
Кашчелан
4
Тагилов
14
Джикия
8
Федотов
18
Карасев
27
Лебамба
15
Звягин
24
Столбовой
11
Кузьмичев
4-5-1
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
19
Гарбуз
9
Лешонок
14
Лайзанс
27
Гаглоев
8
Иванов
83
Харитонов
20
Марков
27
Лебамба
77
Костюков
77
Костюков
27
Лебамба
9
Шилов
23
Чернов
23
Чернов
9
Шилов
15
Звягин
17
Квасов
17
Квасов
15
Звягин
18
Карасев
98
Ильин
98
Ильин
18
Карасев
20
Марков
92
Скворцов
92
Скворцов
20
Марков
8
Иванов
10
Исаев
10
Исаев
8
Иванов
83
Харитонов
88
Галыш
88
Галыш
83
Харитонов
Исаев
15
Чадов
15
Чадов
Исаев
Остались в запасе
Химик
Енисей
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Химик - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
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