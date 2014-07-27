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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 27 июля 2014
Тюмень
27.07.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
23'
В. Кулешов
42'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Енисей
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Чухлей
86'
Замена
Д. Зарва
️️️️
М. Канаев
82'
80'
Замена
С. Цыганов
️️️️
А. Харитонов
71'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Е. Иванов
Замена
Н. Теленков
️️️️
В. Кулешов
60'
57'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
В. Чадов
57'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Рыжов
Замена
Д. Гузь
️️️️
С. Голяткин
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мамтов
42'
23'
Желтая карточка
Е. Качан
ГОЛ! 1:0!
В. Кулешов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
5
Фурсин
20
Чухлей
17
Канаев
4
Кленкин
13
Шляпкин
7
Данилов
3
Голяткин
9
Мамтов
4-5-1
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
19
Гарбуз
83
Харитонов
63
Рыжов
14
Лайзанс
8
Иванов
9
Лешонок
15
Чадов
17
Канаев
15
Зарва
15
Зарва
17
Канаев
3
Голяткин
55
Гузь
55
Гузь
3
Голяткин
7
Кулешов
20
Теленков
20
Теленков
7
Кулешов
20
Чухлей
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
20
Чухлей
63
Рыжов
92
Скворцов
92
Скворцов
63
Рыжов
83
Харитонов
9
Цыганов
9
Цыганов
83
Харитонов
8
Иванов
8
Мануковский
8
Мануковский
8
Иванов
15
Чадов
23
Лескано
23
Лескано
15
Чадов
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Тюмень - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Геолог
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