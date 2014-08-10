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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 10 августа 2014
Шинник
10.08.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
60'
С. Самодин
18'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
89'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Скворцов
84'
Желтая карточка
В. Лешонок
Замена
Н. Маляров
️️️️
Е. Гапон
79'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Рылов
70'
Желтая карточка
В. Катынсус
67'
64'
Замена
А. Мануковский
️️️️
В. Гаглоев
61'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
Пас отдал
И. Горбатенко
60'
53'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Харитонов
Замена
С. Самодин
️️️️
Р. Войдель
40'
Желтая карточка
Р. Войдель
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эдуардо Лескано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-3-2-1
31
Пчелинцев
33
Гапон
21
Катынсус
33
Ламанж
97
Ятченко
20
Войдель
56
Гриднев
10
Рылов
23
Горбатенко
57
Деобальд
81
Низамутдинов
4-4-2
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
19
Гарбуз
9
Лешонок
14
Лайзанс
27
Гаглоев
83
Харитонов
23
Лескано
92
Скворцов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
33
Гапон
7
Маляров
7
Маляров
33
Гапон
10
Рылов
92
Щадин
92
Щадин
10
Рылов
20
Войдель
22
Самодин
22
Самодин
20
Войдель
27
Гаглоев
8
Мануковский
8
Мануковский
27
Гаглоев
23
Лескано
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Лескано
92
Скворцов
88
Галыш
88
Галыш
92
Скворцов
83
Харитонов
15
Чадов
15
Чадов
83
Харитонов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Шинник - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Шинник
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