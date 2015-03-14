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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 14 марта 2015
Енисей
14.03.2015, суббота, 10:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
5'
В. Лешонок
90+1'
В. Лешонок
35'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
90'
+1
Желтая карточка
А. Ндри
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Лешонок
90'
+1
Желтая карточка
К. Марущак
87'
81'
Желтая карточка
П. Деобальд
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Чадов
67'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
В. Галыш
62'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Алиев
56'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Е. Иванов
46'
Желтая карточка
В. Лешонок
45'
+1
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4-4-1-1
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
9
Лешонок
10
Алиев
8
Иванов
14
Лайзанс
88
Галыш
15
Чадов
4-3-2-1
1
Малышев
97
Ятченко
33
Ламанж
40
Тимошин
2
Ндри
10
Рылов
7
Маляров
20
Войдель
57
Деобальд
92
Щадин
81
Низамутдинов
10
Алиев
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Алиев
15
Чадов
10
Исаев
10
Исаев
15
Чадов
8
Иванов
8
Мануковский
8
Мануковский
8
Иванов
88
Галыш
23
Лескано
23
Лескано
88
Галыш
Остались в запасе
Енисей
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
50
Николай Вовк
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
50
Николай Вовк
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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