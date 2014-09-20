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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 20 сентября 2014
Енисей
20.09.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
35'
Е. Марков
75'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
Замена
К. Богдан
️️️️
Е. Иванов
90'
+2
Вторая желтая
Е. Качан
90'
87'
Замена
А. Воронкин
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
Е. Качан
83'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Кобялко
73'
Замена
В. Парняков
️️️️
С. Бреев
64'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Хазов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Марков
64'
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Шогенов
Замена
А. Харитонов
️️️️
В. Галыш
46'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Ломакин
46'
Желтая карточка
К. Гарбуз
42'
Желтая карточка
А. Мануковский
37'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-4-1-1
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
8
Иванов
8
Мануковский
90
Ломакин
27
Гаглоев
88
Галыш
20
Марков
4-1-4-1
98
Абакумов
12
Малых
80
Климов
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
30
Друзин
8
Шогенов
23
Бреев
16
Хазов
8
Иванов
6
Богдан
6
Богдан
8
Иванов
90
Ломакин
22
Шабаев
22
Шабаев
90
Ломакин
88
Галыш
83
Харитонов
83
Харитонов
88
Галыш
20
Марков
23
Лескано
23
Лескано
20
Марков
8
Шогенов
70
Кабутов
70
Кабутов
8
Шогенов
23
Бреев
10
Парняков
10
Парняков
23
Бреев
14
Коронов
3
Воронкин
3
Воронкин
14
Коронов
16
Хазов
22
Кобялко
22
Кобялко
16
Хазов
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - Оренбург
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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