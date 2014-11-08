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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Томь
Енисей - Томь: обзор матча 08 ноября 2014
Енисей
08.11.2014, суббота, 11:45
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 3
Завершен
Томь
15'
П. Голышев
44'
П. Нехайчик
87'
А. Шарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Томь
88'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Шарипов
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Шарипов
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Марков
81'
80'
Замена
П. Немов
️️️️
А. Саная
74'
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Баженов
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Харитонов
70'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Мануковский
70'
58'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Нехайчик
44'
ГОЛ! 0:2!
П. Нехайчик
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Иванов
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Голышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
19
Гарбуз
35
Гультяев
80
Качан
22
Шабаев
83
Харитонов
8
Мануковский
8
Иванов
14
Лайзанс
9
Лешонок
20
Марков
4-1-3-2
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
32
Баженов
73
Шарипов
33
Нехайчик
72
Голышев
32
Саная
8
Иванов
92
Скворцов
92
Скворцов
8
Иванов
8
Мануковский
27
Гаглоев
27
Гаглоев
8
Мануковский
83
Харитонов
88
Галыш
88
Галыш
83
Харитонов
20
Марков
15
Чадов
15
Чадов
20
Марков
73
Шарипов
4
Чичерин
4
Чичерин
73
Шарипов
32
Саная
5
Немов
5
Немов
32
Саная
33
Нехайчик
15
Сорокин
15
Сорокин
33
Нехайчик
32
Баженов
39
Михалев
39
Михалев
32
Баженов
Остались в запасе
Енисей
Томь
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
12
Арби Межиев
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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