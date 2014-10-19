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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Енисей
Луч - Енисей: обзор матча 19 октября 2014
Луч
19.10.2014, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
78'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Енисей
78'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
75'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Е. Марков
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Селищев
63'
62'
Желтая карточка
К. Гарбуз
60'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Харитонов
46'
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Аверьянов
️️️️
С. Гаракоев
46'
39'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Е. Скобликов
20'
17'
Желтая карточка
В. Чадов
Замена
М. Бурченко
️️️️
В. Кренделев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Луч
1
Денис Книга
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
19
Карен Акопян
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-2-4-1
55
Штанько
77
Селищев
24
Мирошниченко
23
Джиоев
2
Кренделев
25
Семочко
4
Славнов
7
Скобликов
23
Ваганов
33
Гаракоев
11
Прокофьев
3-1-4-2
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
19
Гарбуз
10
Исаев
8
Иванов
27
Гаглоев
8
Мануковский
83
Харитонов
15
Чадов
20
Марков
7
Скобликов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
7
Скобликов
33
Гаракоев
11
Аверьянов
11
Аверьянов
33
Гаракоев
77
Селищев
44
Клопков
44
Клопков
77
Селищев
2
Кренделев
8
Бурченко
8
Бурченко
2
Кренделев
15
Чадов
9
Лешонок
9
Лешонок
15
Чадов
20
Марков
14
Лайзанс
14
Лайзанс
20
Марков
83
Харитонов
88
Галыш
88
Галыш
83
Харитонов
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
Остались в запасе
Луч
Енисей
19
Карен Акопян
ЦП
1
Денис Книга
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
1
Денис Книга
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Луч - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
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