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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 22 ноября 2014
Cибирь
22.11.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
87'
Замена
А. Ломакин
️️️️
В. Лешонок
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
85'
81'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Марков
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
63'
Желтая карточка
Е. Чеботару
49'
46'
Замена
А. Харитонов
️️️️
К. Богдан
46'
Замена
К. Гарбуз
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Рогочий
️️️️
Д. Бухряков
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-5-1
25
Трунин
5
Головатенко
17
Бухряков
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
37
Чеботару
6
Свежов
9
Нагибин
4
Астафьев
9
Маркосов
4-3-1-2
79
Плотников
35
Гультяев
18
Марущак
6
Богдан
22
Шабаев
14
Лайзанс
8
Мануковский
9
Лешонок
88
Галыш
20
Марков
15
Чадов
17
Бухряков
14
Рогочий
14
Рогочий
17
Бухряков
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
20
Марков
92
Скворцов
92
Скворцов
20
Марков
15
Чадов
19
Гарбуз
19
Гарбуз
15
Чадов
6
Богдан
83
Харитонов
83
Харитонов
6
Богдан
9
Лешонок
90
Ломакин
90
Ломакин
9
Лешонок
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Cибирь - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Спартак
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