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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сокол
Енисей - Сокол: обзор матча 06 июля 2014
Енисей
06.07.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сокол
42'
Д. Рыжов
55'
А. Дегтярев (П)
69'
А. Сапожков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Сокол
90'
Замена
Р. Семякин
️️️️
Н. Сурков
Желтая карточка
В. Галыш
81'
77'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
А. Дегтярев
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Лешонок
75'
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Сапожков
68'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Н. Андреев
Замена
Д. Телегин
️️️️
К. Марущак
67'
59'
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Васильев
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дегтярев
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Алиев
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рыжов
42'
Желтая карточка
В. Чадов
40'
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Иванов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
18
Марущак
9
Лешонок
8
Иванов
8
Мануковский
10
Алиев
14
Лайзанс
63
Рыжов
4-1-4-1
16
Федоров
27
Молодцов
3
Сурков
20
Столяренко
3
Костин
66
Дутов
21
Андреев
7
Белоусов
33
Волков
8
Васильев
11
Дегтярев
10
Алиев
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Алиев
18
Марущак
88
Телегин
88
Телегин
18
Марущак
9
Лешонок
88
Галыш
88
Галыш
9
Лешонок
8
Иванов
15
Чадов
15
Чадов
8
Иванов
11
Дегтярев
2
Хубаев
2
Хубаев
11
Дегтярев
21
Андреев
10
Агапцев
10
Агапцев
21
Андреев
3
Сурков
13
Семякин
13
Семякин
3
Сурков
8
Васильев
10
Сапожков
10
Сапожков
8
Васильев
Остались в запасе
Енисей
Сокол
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Енисей - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
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0 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
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Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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