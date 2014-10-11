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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Крылья Советов
Енисей - Крылья Советов: обзор матча 11 октября 2014
Енисей
11.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
44'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Крылья Советов
90'
Красная карточка
А. Чочиев
90'
Замена
С. Божин
️️️️
Д. Ткачук
Замена
В. Галыш
️️️️
Е. Марков
90'
Желтая карточка
К. Марущак
88'
83'
Замена
Надсон
️️️️
А. Елисеев
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Гаглоев
80'
79'
Желтая карточка
А. Померко
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
64'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
60'
Желтая карточка
В. Лешонок
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
6'
Желтая карточка
Б. Телес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
19
Гарбуз
18
Марущак
80
Качан
35
Гультяев
9
Лешонок
8
Иванов
8
Мануковский
27
Гаглоев
83
Харитонов
20
Марков
4-2-2-2
1
Вавилин
33
Ятченко
12
Симайс
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
20
Померко
8
Габулов
4
Елисеев
11
Чочиев
31
Ткачук
27
Гаглоев
10
Исаев
10
Исаев
27
Гаглоев
20
Марков
88
Галыш
88
Галыш
20
Марков
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
4
Елисеев
30
Надсон
30
Надсон
4
Елисеев
31
Ткачук
47
Божин
47
Божин
31
Ткачук
Остались в запасе
Енисей
Крылья Советов
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Енисей - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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