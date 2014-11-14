Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Енисей
Тосно - Енисей: обзор матча 14 ноября 2014
Тосно
14.11.2014, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
12'
Б. Хадарцев
28'
А. Павленко
62'
Б. Хадарцев
37'
И. Гультяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Енисей
Замена
А. Бабырь
️️️️
Б. Хадарцев
89'
88'
Желтая карточка
К. Марущак
Замена
В. Пономарев
️️️️
Г. Наваловский
87'
86'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Лешонок
Замена
С. Причиненко
️️️️
К. Берхамов
76'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Павленко
67'
66'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Качан
ГОЛ! 3:1!
Б. Хадарцев
62'
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Гаглоев
46'
Замена
Е. Иванов
️️️️
В. Чадов
45'
Пенальти не реализован!
И. Гультяев
37'
ГОЛ! 2:1!
И. Гультяев
Желтая карточка
А. Пазин
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Павленко
28'
Желтая карточка
К. Берхамов
23'
21'
Желтая карточка
А. Харитонов
ГОЛ! 1:0!
Б. Хадарцев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Михаил Горелишвили
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-2
77
Ревишвили
21
Филатов
3
Зайцев
25
Смирнов
88
Наваловский
11
Пазин
25
Бочков
7
Берхамов
8
Павленко
10
Хадарцев
77
Романенко
3-2-4-1
79
Плотников
35
Гультяев
22
Шабаев
80
Качан
18
Марущак
19
Гарбуз
9
Лешонок
8
Мануковский
27
Гаглоев
83
Харитонов
15
Чадов
88
Наваловский
19
Пономарев
19
Пономарев
88
Наваловский
7
Берхамов
23
Причиненко
23
Причиненко
7
Берхамов
8
Павленко
27
Радченко
27
Радченко
8
Павленко
10
Хадарцев
10
Бабырь
10
Бабырь
10
Хадарцев
80
Качан
92
Скворцов
92
Скворцов
80
Качан
15
Чадов
8
Иванов
8
Иванов
15
Чадов
9
Лешонок
88
Галыш
88
Галыш
9
Лешонок
27
Гаглоев
20
Марков
20
Марков
27
Гаглоев
Остались в запасе
Тосно
Енисей
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Тосно - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Тосно
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+