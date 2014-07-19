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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тосно
Енисей - Тосно: обзор матча 19 июля 2014
Енисей
19.07.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
59'
А. Бочков (АГ)
25'
А. Радченко
61'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тосно
87'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Мануковский
️️️️
О. Лайзанс
85'
Желтая карточка
И. Шабаев
82'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Скворцов
74'
70'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Радченко
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Д. Рыжов
65'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Павленко
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Бочков
59'
57'
Желтая карточка
А. Бочков
57'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Горелишвили
Замена
А. Харитонов
️️️️
В. Чадов
46'
31'
Желтая карточка
Д. Чернухин
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Радченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-4-2
16
Бородин
19
Гарбуз
35
Гультяев
80
Качан
22
Шабаев
9
Лешонок
8
Иванов
14
Лайзанс
63
Рыжов
15
Чадов
92
Скворцов
3-4-1-1-1
77
Ревишвили
88
Наваловский
3
Зайцев
19
Пономарев
19
Чернухин
24
Горелишвили
25
Бочков
4
Бабенков
8
Павленко
77
Романенко
27
Радченко
15
Чадов
83
Харитонов
83
Харитонов
15
Чадов
14
Лайзанс
8
Мануковский
8
Мануковский
14
Лайзанс
92
Скворцов
88
Галыш
88
Галыш
92
Скворцов
63
Рыжов
23
Лескано
23
Лескано
63
Рыжов
24
Горелишвили
28
Султонов
28
Султонов
24
Горелишвили
27
Радченко
27
Мурнин
27
Мурнин
27
Радченко
8
Павленко
98
Ильин
98
Ильин
8
Павленко
Остались в запасе
Енисей
Тосно
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Енисей - Тосно
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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